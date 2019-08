Abonament HBO GO w Polsce. Szykuje się podwyżka

Polscy użytkownicy HBO GO nie będą z tego zadowoleni. Jak informuje "Presserwis", spółka chce podnieść cenę abonamentu platformy wideo - prawdopodobnie o 5 zł. Obecnie za dostęp trzeba płacić 19,90 zł miesięcznie.

Cena do tego poziomu została obniżona, gdy w Polsce działał jeszcze Showmax (pod koniec stycznia został wycofany z naszego rynku). HBO w październiku 2018 r. zdecydowało się na zrównanie ceny z konkurentem. Wcześniej od swoich subskrybentów pobierało 29,90 zł miesięcznie.

Jeśli podwyżka o 5 zł okaże się prawdą, za miesięczny dostęp do biblioteki HBO GO trzeba będzie zapłacić 24,90 zł. "Presserwis" podaje, że podwyżka jest związana właśnie z tym, że Showmax wycofał się z Polski. HBO nie odnosi się do tych doniesień, firma strzeże także informacji o liczbie subskrybentów w Polsce.