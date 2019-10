Alkohol legalnie na Bulwarze. Sąd uznał, że uchwała rady miasta nie narusza prawa

W marcu 2018 r. samorządy dostały prawo do ustalania stref, w których legalnie można spożywać alkohol. Rada miasta w Szczecinie skorzystała z nowych uprawnień kilka miesięcy później i podjął uchwałę umożliwiająca picie alkoholu o mocy do 12 proc. na Bulwarze Gdyńskim.

Załącznikiem do uchwały była mapka precyzyjnie pokazująca granice tego obszaru, o zezwoleniu informują też stosowne znaki na Bulwarze. Pozytywną opinię na temat pomysłu wyraził komendant Państwowej Straży Pożarnej oraz komendant miejski policji. Wreszcie, zastrzeżeń do utworzenia strefy nie miała gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – czytamy w "Rzeczpospolitej".

Sąd: Bulwar to nie ulica. Jest wyrok w sprawie picia alkoholu nad Wisłą

Wojewoda zachodniopomorski, któremu przekazano uchwałę, nie wniósł sprzeciwu ani skargi do sądu. Zrobił to natomiast prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże, zwracając się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie o stwierdzenie nieważności uchwały.