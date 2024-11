Kiedy spłyną pierwsze wyniki zza oceanu? Oto prawdopodobny scenariusz

Wyborcy Trumpa to taki amerykański odpowiednik wyborców PISu. Biali, mocno konserwatywni, spoza wielkich miast. Ciężko pracujący i spychani na margines. Z kolei wyborcy Harris to liberalno-lewicowe elity z metropolii oraz mniejszości etniczne. Dlatego Trump chciał ograniczyć emigracje a demokraci wręcz przeciwnie - bo to ich potencjalny elektorat. Te wybory to wojna cywilizacyjna.