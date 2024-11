Wybory w USA. Tak może zareagować rynek

Według ostatnich przedwyborczych sondaży "New York Timesa" i Siena College Kamala Harris prowadzi z niewielką przewagą w czterech z siedmiu kluczowych stanów , Trump wygrywa w dwóch, w Pensylwanii jest remis. Z kolei według sondażu NBC w skali całego kraju kandydaci mają równe poparcie.

Rynek czeka na wyniki wyborów w USA

Podczas wyborów wyłoniony zostanie także nowy skład niższej izby Kongresu USA, czyli Izby Reprezentantów, a także jedna trzecia składu izby wyższej, Senatu USA. Zwycięzca wyścigu prezydenckiego w USA może być znany dopiero po wielu dniach po zakończeniu głosowania we wtorek, co w międzyczasie może skutkować niestabilnością na rynkach .

- 5 listopada to będą zapasy na polu minowym z zawiązanymi oczami. Wybory są tak wyrównane i zależne od wyników, że handel staje się bardzo trudny – powiedział Calvin Yeoh, zarządzający portfelem w Blue Edge Advisors w Singapurze.

- Jesteśmy dość blisko historycznego szczytu na rynku akcji. To sprawia, że myślę, że potencjał dla wzrostu indeksów, niezależnie od wyniku wyborów, będzie dość ograniczony - ocenił Sebastiano Chiodino, szef inwestycji opartych na zobowiązaniach w Generali Asset Management.

- Nawet gdy będziemy wiedzieć, jakie zmiany zostaną wprowadzone, mamy dość dużą niepewność co do tego, jakie będą konsekwencje tych polityk, szczególnie taryf, dla rynków finansowych, w tym stóp procentowych powiedział Matthew Raskin z Deutsche Bank Securities, szef działu badań nad stopami procentowymi w USA.

Według Banku Pekao najlepszy scenariusz dla rynku obligacji to wygrana Harris i podzielony lub republikański Kongres.

Analitycy kreślą scenariusze

"Ostatnie ruchy sondażowe i wycen z rynków predykcyjnych skasowały momentum, które było dotąd po stronie D. Trumpa, a wynik jest znów rzutem monetą. Odzwierciedla to otwarcie rynków obligacji po weekendzie z klasyczną luką (niższe rentowności). Weekendowe przesunięcie szans z powrotem na 50 do 50 oznacza, że żaden rezultat nie jest w pełni wyceniony i reakcja będzie tak czy owak znacząca. Znacząca, czyli jaka?" – napisano w raporcie Serwisu Ekonomicznego Banku Pekao.

"Najlepszy scenariusz dla obligacji (czyli najniższe stopy) to zwycięstwo Harris i podzielony lub republikański Kongres. Najgorszy to pełny triumf Republikanów. Dodatkowo, harmonogram napływu wyników cząstkowych sugeruje, że noc powyborcza może być pełna zmienności, podobnie jak ta sprzed 4 lat. Czy w środę rano będziemy już znać zwycięzcę? Niekoniecznie. To samo dotyczy kontroli nad Kongresem, która jest kluczowa dla kształtu polityki fiskalnej w USA" – dodano.