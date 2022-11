Angela Merkel o swojej relacji z Putinem. "Nie miałam już siły, by się upominać"

Angela Merkel stwierdziła, że porozumienia mińskie z 2014 r. pozwoliły przygotować się Ukrainie do przeciwstawienia się agresji rosyjskiej. W jej ocenie, gdyby do inwazji doszło osiem lat wcześniej, to Ukraińcy nie mieliby szans. Jednocześnie przyznała, że pod koniec swojej kadencji nie miała już żadnego wpływu na relacje UE-Rosja, gdyż wszyscy wiedzieli, że za chwilę już nie będzie jej w polityce.