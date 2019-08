Arkadiusz Milik idzie w poważny biznes. Na razie zaliczył straty finansowe

Na razie jednak Arkadiusz Milik musi przełknąć gorycz strat. Biznes restauracyjny dopiero zaczął działać i nie zdążył jeszcze na siebie zarobić. Strata? Jak wynika z raportów finansowych, w 2018 roku było to ponad 800 tys. zł.

Inkunzi działa na rynku dopiero od trzech lat. Spółka jeszcze na koniec 2017 roku zatrudniała wyłącznie jedną osobę, bo dopiero przygotowywała się do startu restauracji. Biznes był w powijakach. W 2018 roku zmieniło się to za sprawą otwarcia nowej galerii handlowej. W sumie dziś spółka Arkadiusza Milika zatrudnia blisko 30 pracowników, nieco więcej mężczyzn niż kobiet.

Ale restauracja piłkarska Milika to nie jest zwykły pub z piwem i telewizorami dla oglądających mecze. W menu można znaleźć jagnięcinę, kaczkę i steki. Ceny wahają się od 39 zł do nawet 190 zł za najdroższe danie dla dwóch osób. Do tego burgery, desery czy dania dla dzieci. Lokal podzielony jest na dwie części: dla tych, którzy chcą tylko jeść, i dla tych, którzy przychodzą dla sportowych emocji.