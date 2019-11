ASF. Krzysztof Jurgiel chce koordynatora ds. afrykańskiego pomoru świń

"+Zapytany o ocenę tego pomysłu, resort rolnictwa twierdzi, że go popiera. 'W świetle obecnej sytuacji epizootycznej powołanie unijnego konsultanta ds. ASF przy komisarzu rolnictwa w Komisji Europejskiej minister uważa za zasadne i taką inicjatywę będzie wspierał+ – informuje Małgorzata Książyk, dyrektor biura prasowego Ministerstwa Rolnictwa" - czytamy dalej.

Gazeta przypomina jednocześnie, że komisarzem ds. rolnictwa we właśnie formującej się Komisji Europejskiej będzie Polak Janusz Wojciechowski , poprzednio europoseł PiS.

Co istotne, od sierpnia czyni wręcz spustoszenia w Chinach, gdzie liczba świń spadła o ponad 30 proc., a wieprzowina tylko w sierpniu podrożała o 46,7 proc. W efekcie Pekin zwiększył import mięsa z Unii Europejskiej o 45 proc. (do lipca). To przyśpieszyło wzrost jego cen w Europie".