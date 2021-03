AstraZeneca wciąż w grze. Zawieszenia szczepień w Polsce nie będzie. "Nie mamy przypadku zgonu"

Szczerosc 2 godz. temu zgłoś do moderacji 809 4 Odpowiedz

Co tam szczepionka przecież Ministerstwo Zdrowia wydało zalecenia nakazujące szpitalom wstrzymać operacje zabiegi chirurgiczne aby sprzęt potrzebny do takich operacji czyli maseczki chirurgiczne rękawiczki gaziki trzymać na okazję kiedy przywiozą pacjenta chorego na covid 19. Przecież w ten spsób oszczędzają na życiu pacjentów tych chorych na raka tych zawałowców tych z wylewami i innych potrzebujących pomocy medycznej. A wystarczy żeby zrobili zakupy potrzebnego sprzętu za mniej niż połowa tego co puścił Sasin na wyborach i ludzie nie chorzy na covid i ci zarażeni corona virusem mieli by szanse przeżyć