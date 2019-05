Autostrada czasowo bez opłat. Powodem ogromny korek

Wszystko przez prace na drodze. "Na remontowanym Punkcie Poboru Opłat Karwiany pojawiły się już warstwy nowej nawierzchni. Prace trwają, a we wtorek 4 czerwca planujemy rozpocząć ich drugi etap" - czytamy w komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Austostad.

"Apelujemy do kierowców podróżujących w kierunku Opola i Katowic o zjeżdżanie z autostrady możliwie jak najwcześniej i korzystanie z dróg alternatywnych lub wyznaczonego objazdu zalecanego dla pojazdów do 3,5 t." - zwraca się Dyrekcja do podróżujących autami.