Banki nie mogą kserować dowodów osobistych. Kluczowe stanowisko prezesa UODO

UODO odpowiedział na pytanie, skierowane przez prezesa Związku Banków Polskich. Chciał on bowiem jasnej instrukcji, czy banki mogą wykonywać kserokopie dowodów osobistych swoich klientów.

Do tej pory prawo do tego dawały im m.in. przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ponadto szef ZBP zwracał uwagę na decyzję, wydaną w 2013 roku przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, czyli poprzednika prezesa UODO.

Co to oznacza? "Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych art. 112b ustawy Prawo bankowe nie pozwala bankom wykonywać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów, żeby np. założyć konto bankowe czy zbadać zdolność kredytową klienta. Wystarczy wówczas spisanie danych z dokumentów tożsamości" - czytamy w stanowisku UODO.

Co więcej, prezes Urzędu wskazuje, że "kopiowanie dokumentów tożsamości budzi wątpliwości organu nadzorczego". Dlatego Prezes UODO "stanowczo sprzeciwia się takiej praktyce przy każdej czynności".

"Sporządzenie kopii dowodów tożsamości jest legalne jedynie wtedy, kiedy wynika to wprost z przepisów rangi ustawy. Tymczasem art. 112b Prawa bankowego pozwala przetwarzać do celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Przepis ten nic nie mówi o tym, że banki mogą sporządzać kopie dowodów tożsamości" - pisze szef Urzędu.

A to oznacza spore zmiany dla banków, które do tej pory bardzo często wykonywały kserokopie dowodów osobistych swoich klientów. Teraz będą to mogły robić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.