Będzie "godziwa cena" jabłek? Wicepremier Kowalczyk: mam nadzieję, że ogłosimy porozumienie

od dawna powtarzam-kupujcie ziemię. Ale nie po to by zalać ją betonem, ale po to by mieć swoje drzewa owocowe czy ziemniaki. Nie dosc ze żywność zdrowa bedzie drożeć, to jeszcze to co w sprzedaży naszpikowane chemią. NIE SPRZEDAWAJCIE ZIEMI NIGDY- POD WŁASNE UPRAWY przeznaczajcie.