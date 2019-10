Bezrobocie spada do 5,1 proc. Rekordowe dane GUS za wrzesień 2019

Potwierdziły się wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej . Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła we wrześniu do 5,1 proc. z 5,2 proc. odnotowanych w sierpniu.

Co ciekawe, o ile w skali roku w każdym województwie spadło bezrobocie, to już w ciągu ostatniego miesiąca statystyki poprawiło dziewięć: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie oraz warmińsko-mazurskie (po 0,1 pkt proc.).

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w końcu września kobiety stanowiły 56,8 proc. Zmniejszyły się odsetki osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (o 1,1 pkt proc. do 84,4 proc.), dotychczas niepracujących (o 0,7 pkt proc. do 13,4 proc.) oraz nieposiadających kwalifikacji zawodowych (o 0,3 pkt proc. do 30,9 proc.).