Białoruś wprowadza embargo. Polscy rolnicy nie sprzedadzą tam towarów

victor 21 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Białoruski przywódca Aleksander Łukaszenko od ponad roku został potępiony przez Zachód za swoje powyborcze represje w kraju, w tym sankcje z Europy. Mimo to handel kwitnie. Eksport do Unii Europejskiej prawie się podwoił, ratując gospodarkę przed recesją i pomagając utrzymać Łukaszenkę na powierzchni. Blok w czerwcu skupił się na produktach ropopochodnych i potażu, substancji używanej głównie w nawozach, którą Białoruś produkuje w obfitości, ale powstrzymał się od wprowadzenia pełnego zakazu. Łukaszenko teraz podnosi stawkę z Europą, grożąc zablokowaniem tranzytu dostaw gazu ziemnego z Rosji do Polski i poza nią. Rozmieszcza migrantów z Bliskiego Wschodu jako broń polityczną, przewożąc ich do swoich zachodnich granic i siejąc spustoszenie wśród sąsiadów, takich jak Polska i Litwa. W rezultacie UE rozważa dalsze kary, ale jest mało prawdopodobne, aby obejmowały one poważne ograniczenia w handlu. Spór jest częścią szerszej plątaniny między blokiem a Władimirem Putinem. Rosyjski prezydent poparł Łukaszenkę przeciwko zarzutom, że sfałszował jego zwycięstwo w wyborach w zeszłym roku, a obaj umieścili mięso w kościach planów integracji gospodarczej i politycznej w umowie z 4 listopada. Polska oskarżyła Kreml o zorganizowanie chaosu na granicy. W międzyczasie Stany Zjednoczone ostrzegają europejskich urzędników, że uważają, że ostatnie ruchy rosyjskich wojsk mogą zwiastować ponowną inwazję na sąsiednią Ukrainę. Kreml odrzucił oba twierdzenia. USA ostrzegają Europę, że Rosja może zaplanować inwazję na Ukrainę Prezydenci Rosji i Białorusi spotykają się w Soczi Aleksander Łukaszenko i Władimir Putin w rezydencji prezydenckiej w Soczi w Rosji. Fotograf: Mikhail Klimentyev/TASS/Getty Images Dane handlowe UE-Białoruś zaprzeczają napięciom i sankcjom. Według Belstatu, oficjalnej białoruskiej agencji statystycznej, w pierwszych trzech kwartałach tego roku blok importował z Białorusi o 96,1% więcej niż w okresie styczeń-wrzesień ubiegłego roku.