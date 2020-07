Bill Gates przypomina, że szczepionki na koronawirusa muszą trafić do wszystkich. Również tych, których na nie nie stać

- Jeśli pozwolimy, aby leki i szczepionki trafiły do tych, którzy zaoferują najwyższą cenę, zamiast do ludzi i miejsc, w których są one najbardziej potrzebne, będziemy mieli dłuższą, bardziej niesprawiedliwą, bardziej śmiercionośną pandemię - powiedział założyciel Microsoftu w nagraniu opublikowanym w sobotę podczas wirtualnej konferencji poświęconej COVID-19. Została ona zorganizowana przez Międzynarodowe Towarzystwo AIDS. O sprawie pisze Reuters