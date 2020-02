Bill Gates zamówił superjacht na wodór. "Aqua" trafi do niego w 2024 roku

O nowym nabytku Gatesa informuje brytyjska prasa. "The Guardian" zwraca uwagę na fakt, że jest to niemal całkowicie ekologiczna maszyna. Energię dwóm silnikom o mocy 1 MW każdy dostarczają ekologiczne ogniwa paliwowe, które do tego celu wykorzystują tlen i wodór.

Z kolei "Sunday Telegraph" wskazuje na jeden istotny aspekt ekologicznego superjachtu. Holenderska firma Sinot, czyli autorzy projektu, zaopatrzyła go w dodatkowe zasilanie przy użyciu oleju napędowego. Jak zaznaczyli, to zabezpieczenie, na wypadek gdyby nie dało się zatankować maszyny wodorem.

Według brytyjskiej prasy, superjacht "Aqua" ma 112 metrów i jest zaprojektowany dla 14 gości i 31 członków załogi. Rozpędzi się maksymalnie do 17 węzłów oraz będzie miała zasięg ok. 3750 mil. Oznacza to, że można nim bezpośrednio pokonać trasę z Londynu do Nowego Jorku.