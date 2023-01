Blokada cieśniny Bosfor. Jest reakcja władz ukraińskich

Ukraiński minister, cytowany przez portal Suspilne, podał szacunki dotyczące strat ponoszonych przez rolników w związku z blokadą cieśniny Bosfor. Z jego słów wynika, że ukraiński sektor rolniczy kosztuje to 20 tys. dolarów dziennie. – Oznacza to dziesiątki dolarów za tonę towaru – stwierdził Mykoła Solski.

Blokada cieśniny Bosfor

Minister powiadomił też, że czas oczekiwania na przepłynięcie przez cieśninę wynosi niekiedy nawet kilka tygodni, co przekłada się na znaczące koszty. Wyjaśnił, że głównym problemem, który próbuje rozwiązać Ukraina, to "kontrole w Bosforze w ramach JCC" , czyli Wspólnego Centrum Koordynacyjnego ustanowionego na mocy porozumień zbożowych zawartych pomiędzy ONZ , Ukrainą, Rosją i Turcją.

Statek towarowy MKK 1 osiadł w poniedziałek rano na mieliźnie w cieśninie Bosfor – poinformował spedytor morski Tribeca. Jednostka pływająca przewoziła 13 tys. ton grochu z Piwdennego na Ukrainie do tureckiego portu Mersin nad Morzem Śródziemnym. Straż przybrzeżna przekazała, że do odholowania go wysłała kilka jednostek.