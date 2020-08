Bon turystyczny. Uwaga na oszustów

Bon nie podlega wymianie na gotówkę - informuje ZUS i ostrzega: osoby, które próbują sprzedawać swoje bony w internecie to najprawdopodobniej oszuści.

Uważać należy szczególnie na osoby, które proponują odpłatną pomoc przy aktywacji bonu. Pod żadnym pozorem nie należy nikomu podawać danych logowania do systemu PUE ZUS, w którym aktywuje się bon.

System zawiera dane, do których nie powinny mieć dostępu żadne osoby trzecie.

"Ustawodawca na etapie prac legislacyjnych rozpoznał taki proceder i przewidział za niego karę grzywny (nawet do jednego miliona złotych), karę ograniczenia wolności albo, w przypadku najzuchwalszych czynów, karę pozbawienia wolności do lat 3. Należy być wyjątkowo czujnym na takie procedery i uważać na oszustów, którzy będą próbowali wyłudzić w ten sposób pieniądze." – komentuje mecenas Adam Ziębicki z kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na dodatkowy bon, również w wysokości 500 zł.

Jeśli dana osoba ma więcej niż jedno dziecko, to otrzyma jeden bon, którego wartość będzie odpowiadać liczbie dzieci. Zatem jeśli ktoś ma na przykład troje dzieci, to otrzyma bon w wysokości 1500 zł. Będzie mógł nim zapłacić raz albo kilka razy do wyczerpania kwoty bonu.