Bon turystyczny, W czwartek rusza rejestracja

- Bon to forma płatności elektronicznej, więc nie będzie wymieniany na gotówkę. W pierwszej kolejności pracujemy nad profilem dla uprawnionych na PUE. Tam będzie taka zakładka, gdzie trzeba będzie bon aktywować - powiedziała w programie "Money. To się liczy" prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. - Jeżeli wykonamy te proste czynności, to jedziemy na wakacje. Przyjeżdżamy do podmiotu turystycznego, okazujemy specjalny numer i kod autoryzacyjny, który przyjdzie SMS-em. Nie prowadzimy identyfikacji tych podmiotów, od tego jest Polska Organizacja Turystyczna. Te podmioty będą się logować na naszej platformie, ale weryfikacją zajmie się POT.