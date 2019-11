Brak szczepionek - nie ma ich ani w hurtowaniach, ani aptekach

Drastycznie wzrasta liczba zachorowań na odrę i ospę. Dla porównania, na koniec października liczba chorych na odrę osiągnęła poziom 1,4 tys. osób, a rok temu było to zaledwie 148 przypadków. Liczba zachorowań na odrę wzrosła o 30 tys. - do 150 tys. przypadków. A szczepionek brakuje.

W najgorszej sytuacji są osoby, które powinny przyjąć trzecią dawkę przeciwko ospie czy HPV. Na własną rękę postanowili się zaszczepić, a nie mogą dokończyć profilaktyki przez brak preparatów. "DGP" powołuje się na dane portalu GdziePoLek, który zbiera informacje z ok. 1 tys. aptek. Te pokazują, że varilrix przeciw ospie jest niedostępny od sierpnia, najczęściej poszukiwana przez pacjentów szczepionka na HPV - gardasil 9 - jest nie do kupienia od co najmniej kilku miesięcy, a priorix przeciw odrze można w niewielkich ilościach dostać jedynie w 8 proc. aptek, ale alternatywnego dla niego M-M-RVaxPro w ogóle nie ma.