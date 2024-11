Brakuje lekarzy do pracy. "To specyficzne miejsce"

Aktualnie personel Ambulatorium dla Nietrzeźwych w Olsztynie tworzy zespół 12 opiekunów, 3 lekarzy oraz 2 felczerów . Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień ogłasza rekrutację lekarzy gotowych podjąć pracę w Ambulatorium zlokalizowanym przy ul. Metalowej. Jak podaje olsztyński ratusz na swojej witrynie z zamówieniami publicznymi, chodzi o świadczenie usług medycznych dla osób przywożonych do Izby Wytrzeźwień - pisze "Wyborcza Olsztyn".

Warunki zatrudnienia

Jak czytamy, do obsadzenia jest pięć miejsc pracy, a oferowane umowy mają obowiązywać przez rok, od początku stycznia do końca grudnia 2025 roku. Anna Igielska, dyrektorka MZPiTU w Olsztynie, wyjaśnia w rozmowie z olsztyńską "Wyborczą", że Izba działa nieprzerwanie przez całą dobę i konieczne jest zapewnienie ciągłej opieki medycznej klientom. Zdaniem Igielskiej, minimalna liczba potrzebnych lekarzy to pięciu, jednak większa liczba zgłoszeń byłaby korzystna, ułatwiając wypełnianie luk w harmonogramie, które mogą się zdarzyć z różnych przyczyn.