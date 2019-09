Brexit. Borisowi Johnsonowi zarzucono kłamstwo. Sprawę rozstrzygnie Sąd Najwyższy

Szkocki sąd cywilny najwyższej instancji (Court of Session) orzekł, że zawieszenie prac parlamentu było bezprawne. Zostało ono wprowadzone przez królową na wniosek Borisa Johnsona.

Podkreślał, że nie ma ona nic wspólnego z planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ( którego Johnson chciałby już 31 października – nawet gdyby do tego czasu nie porozumiał się z UE w sprawie warunków brexitu ).

Przed londyńskim Sądem Najwyższym są do rozpatrzenia dwie apelacje. Jedna związana jest z wyrokiem trybunału angielskiego, który orzekł o legalności zawieszenia obrad. Druga z kolei od wyroku sądu w Szkocji, w ocenie którego premier działał nielegalnie.

Sąd Najwyższy będzie musiał odpowiedzieć na dwa problemy prawne. Po pierwsze, czy sędziowie są właściwym organem do rozstrzygania legalności zawieszenia prac parlamentu, czy jest to sprawa stricte polityczna.

Scenariusze brexitu. Czy dojdzie do porozumienia?

Decyzję SN podejmie prawdopodobnie do czwartku. Od niej zależy, czy parlament brytyjski powróci do pracy szybciej, niż było to planowane przez obecny rząd.