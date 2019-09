Boris Johnson zaczepiony na ulicy. Brytyjczyk zarzucił mu, że "się bawi"

Boris Johnson przemawiał w jednostce policyjnej w Leeds, a po konferencji prasowej spotkał się z mieszkańcami Leeds. To stworzyło możliwość do wyrażenia opinii jednemu z przechodniów, który wyraził niezadowolenie związane z działaniami premiera ws. brexitu.

Polityk zapewnił go, że jedyne, czego chce, to opuszczenie UE do 31 października. Ocenił też, że to jest to, czego oczekuje od jego rządu społeczeństwo. W jego ocenie tylko brexit i "pójście dalej" zapewni pogodzenie kraju.