Brexit. Co dalej z Brytyjczykami przebywającymi w Polsce? Urząd wyjaśnia

Co to oznacza w praktyce dla obywateli Zjednoczonego Królestwa, przebywających w Polsce? Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia, że w trakcie jedenastomiesięcznego okresu przejściowego (trwającego do 31 grudnia 2020 roku), nie zmienią się zasady ich pobytu nad Wisłą. Nie zniknie w tym czasie bowiem zasada swobodnego przepływu osób między Wielką Brytanią a UE.

Prawo do pobytu będzie przysługiwać także po zakończeniu okresu przejściowego. Cieszyć się nim będą wszyscy, którzy korzystali z niego na terenie Polski zgodnie z prawem UE. Warunkiem tutaj jest skorzystanie z tego prawa przed końcem okresu przejściowego i wciąż mieszkają w naszym kraju.

Zobacz też: Brexit. "To jest trochę mit, że Brytyjczycy żałują swojej decyzji"

A co ze prawem stałego pobytu? Mogą na niego liczyć wszyscy, którzy przebywają w Polsce co najmniej przez 5 lat. W ten okres wliczają się również czas legalnego pobytu lub pracy zgodnie z prawem Unii - zarówno przed okresem przejściowym jak i po nim. Zarówno pobyt, jak i praca, wliczą się do okresu, na podstawie którego obywatel Wielkiej Brytanii uzyskuje prawo do stałego pobytu.

Brexit już pewny. Królowa wyraziła zgodę na wyjście Wielkiej Brytanii z UE

Potwierdzeniem posiadania prawa pobytu lub prawa stałego pobytu będzie dokument z adnotacją, że został wydany zgodnie z umową wystąpienia. Wydadzą go Brytyjczykom urzędy wojewódzkie.

Kiedy będą musieli ubiegać się o te dokumenty (przypominające z wyglądu dowód osobisty)? Po zakończeniu okresu przejściowego, czyli po 31 grudnia 2020 roku.

Handel zagraniczny w 2020 roku będzie utrudniony. Główni partnerzy z problemami

Od lutego nastąpi jedenastomiesięczny termin przejściowy. W jego trakcie Zjednoczone Królestwo stanie się w praktyce niegłosującym członkiem UE. Do końca roku będzie członkiem jednolitego unijnego rynku. Ponadto wciąż będzie wpłacało składki do budżetu UE.

Brexit. Polacy w niego uwierzyli i składają masowo wnioski o status osoby osiedlonej

Ustawa regulująca proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - nazywana w skrócie WAB - to formalne przeniesienie na grunt brytyjski porozumienia wynegocjowanego w UE przez Johnsona.

Uchyla ona m.in. ustawę o przystąpieniu Zjednoczonego Królestwa do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (jednocześnie przywraca jej obowiązywanie do końca okresu przejściowego), a także zabezpiecza fundusze, które Wielka Brytania zapewniła UE w procesie negocjacji. Ponadto reguluje granicę między Irlandią a Irlandią Północną oraz wskazuje okres, do którego Wyspy będą podlegać pod europejski system prawny.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące