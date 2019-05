Brexit. Nowa propozycja Theresy May, możliwa powtórka referendum

Najnowszy projekt umowy został uzupełniony o niektóre postulaty zarówno opozycyjnej Partii Pracy, jak i buntowników w szeregach rządzącej Partii Konserwatywnej. Theresa May liczy, że to wreszcie pozwoli na zdobycie większości podczas głosowania.

Forsowana przez Theresę May umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej została trzykrotnie odrzucona przez Izbę Gmin, co zmusiło brytyjski rząd do wystąpienia do Brukseli z prośbą o bezterminowe przełożenie brexitu. Zgodni z wcześniejszymi ustaleniami miało to nastąpić 29 marca.