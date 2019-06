Brudna ropa z Rosji. Kwota odszkodowania w tym tygodniu

Jak czytamy w rmf24.pl , prezes Orlenu podkreśla, że nie tylko rafinerie jego firmy ucierpiały na zanieczyszczonej ropie w rurociągu Przyjaźń. Ta trafiła bowiem również do Niemiec czy do Lotosu .

Szef koncernu odnosi się również do słów prezesa Transneftu Nikołaja Tokariewa. Przypomnijmy, że ten zabrał głos na początku ubiegłego tygodnia.

Obejrzyj: Trefne paliwo z Rosji. Polscy kierowcy mają powody do obaw?

Czysta ropa z Rosji już płynie do Polski. Rurociąg Przyjaźń wznowił dostawy

Dostawy ropy do naszego kraju zostały wstrzymane 24 kwietnia. Wtedy to polski operator rurociągów, spółka PERN, przestał pobierać surowiec z białoruskiego sytemu przesyłowego do bazy w Adamowie.