Bolesny brexit? Najgorsze dopiero nadejdzie

35 lat temu byliśmy samowystarczalni, od 35 lat antypolsko prowadzona polityka uczyniła z nas kraj usług, gdybyśmy wyszli z uni to niestety czeka nas bieda, ale myślę że to i tak lepsze jak przyszłość, wiem ktoś powie że nigdy tak dobrze nie było, ale zapamiętajcie, to tylko mydlenie oczu, by zabrać nam wszystko, potem już tylko zamiast nazwiska numerek i racja żywnościowa by pracować wydajnie dla korporacji