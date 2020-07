Budimex zaprojektuje i wybuduje obwodnicę Oświęcimia. To szczególny projekt

Mogłaby to być budowa jak wiele innych w Polsce , ale pewną trudnością przy projektowaniu może być fakt, że fragment drogi zlokalizowany jest w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz - Birkenau.

Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś napisał w komunikacie, że zadaniem wykonawcy będzie też uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Na realizację kontraktu przewidziano 36 miesięcy. Do czasu budowy nie będą wliczane okresy zimowe: od 15 grudnia do 15 marca.