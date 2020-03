Budżet do rewizji. Jerzy Kropiwnicki: dochody nie muszą pokryć wydatków

To oznacza, że zapowiadany z dumą przez premiera Mateusza Morawieckiego kilka miesięcy temu zerowy deficyt nie uda się zrealizować. A jeszcze nawet na początku tego roku wydawało się to realne. Byłoby to historyczne osiągnięcie, bo od lat nie udawało się rządom bilansować dochodów i wydatków.