Budżet Polski. Wiadomo, jak zmieniły się plany rządu

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2022 rok. Dochody w zeszłym roku wyniosły ok. 504,8 mld zł, a wydatki ok. 517,4 mld zł. Pozwoliło to na zamknięcie deficytu budżetowego kwotą ok. 12,6 mld zł.