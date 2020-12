Budżet UE formalnie przyjęty. Fundusz Odbudowy blisko wejścia w życie

Look 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zapomnieliście dodać że.. Ochrona beneficjentów funduszy Aby zapewnić, że beneficjenci końcowi, którzy liczą na wsparcie UE i są od niego zależni – tacy jak studenci, rolnicy lub organizacje pozarządowe – nie zostaną ukarani za działania swoich rządów, będą oni mogli złożyć skargę do Komisji za pośrednictwem platformy internetowej, która pomoże im w zapewnieniu otrzymania należnych kwot. Komisja będzie mogła również dokonać korekty finansowej poprzez zmniejszenie kolejnej transzy wsparcia UE dla danego kraju. Kolejne kroki Nowe rozporządzenie, które zostało przegłosowane przez Parlament, ma zastosowanie do wszystkich funduszy UE w ramach zarządzania dzielonego od 1 stycznia 2021 r. Posłowie chcą, aby mechanizm ochrony praworządności zaczął działać od 1 stycznia W rezolucji podsumowującej środową debatę nad pakietem WRF, posłowie kwestionują deklarację ze szczytu UE dotyczącą zawieszenia mechanizmu praworządności do czasu potwierdzenia przez ETS. Oświadczenia polityczne Rady Europejskiej w sprawie mechanizmu praworządności są „zbędne”, ponieważ nie są prawnie wiążące. Pakiet obejmujący długoterminowy budżet UE, ożywienie gospodarcze i uwarunkowania dotyczące praworządności ma „historyczne znaczenie”. Zasada jednomyślności w Radzie jest przestarzała i przynosi efekty odwrotne do zamierzonych Rezolucja w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027, porozumienia międzyinstytucjonalnego, instrumentu na rzecz odbudowy gospodarczej UE oraz rozporządzenia w sprawie rządów prawa została przyjęta w głosowaniu w środę wieczorem 496 głosami do 134, przy 65 wstrzymujących się. Parlament popiera porozumienia polityczne w sprawie długoterminowego pakietu budżetowego, który obejmuje nowy mechanizm ochrony praworządności, i podkreśla jego „historyczne znaczenie”. Mechanizm ochrony praworządności musi być w pełni stosowany od 1 stycznia Jednak konkluzje Rady Europejskiej z 11 grudnia, w których stwierdza się, że Komisja Europejska nie powinna stosować mechanizmu ochrony praworządności do czasu podjęcia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości decyzji o ewentualnym unieważnieniu tego instrumentu, są „zbędne”. W porozumieniu między PE i Radą wyraźnie stwierdzono, że będzie on stosowany od 1 stycznia, podkreślają posłowie. Zgodnie z traktatami UE Rada Europejska „nie wykonuje funkcji ustawodawczych”. Posłowie uważają zatem, że „żadna deklaracja polityczna Rady Europejskiej nie może być uznana za interpretację prawa”. Komisja jest „całkowicie niezależna”, a konkluzje Rady „nie mogą być wiążące dla Komisji w stosowaniu aktów prawnych”, dodają posłowie. Niepotrzebne opóźnienia w odniesieniu do pakietu finansowego UE w wyniku zasady jednomyślności Parlament wyraża głębokie ubolewanie, że wymóg jednomyślności w Radzie niepotrzebnie opóźnił przyjęcie m.in. decyzji w sprawie WRF i zasobów własnych. Nadchodząca konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna pracować nad przezwyciężeniem tych przeszkód.