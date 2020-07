Budżet UE. W europarlamencie trwa dyskusja nad ostatnim szczytem UE

W czwartek o godzinie 9.30 rozpoczęła się specjalna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego poświęcona wypracowanemu we wtorek porozumieniu w sprawie unijnych funduszy i budżetu.

- Cztery dni i cztery noce, to były twarde negocjacje –powiedział cytowany przez PAP szef Rady Europejskiej Charles Michel, który był odpowiedzialny za wypracowanie przez państwa członkowskie porozumienia.

Jego zdaniem "to moment przełomowy w historii europejskiej".

- To porozumienie jest pierwszym w swoim rodzaju na wiele sposobów. Po raz pierwszy wspólnie się zapożyczamy, aby pokryć wydatki. Po raz pierwszy nasz budżet będzie powiązany z celami klimatycznymi oraz praworządnością - powiedział Michel.

Pięć frakcji: Europejska Partia Ludowa, Socjaliści i Demokraci, Odnowić Europę, Zieloni oraz Zjednoczona Lewica Europejska są przeciwni wieloletnim ramom finansowym w brzemieniu, jakie zostało we wtorek przyjęte. Potwierdza się tym samym to, co w środę nieoficjalnie ustaliła korespondentka radia RMF FM: europarlamentarzyści chcieliby zaostrzyć i doprecyzować zapisy szczytu Unii Europejskiej w sprawie mechanizmu "pieniądze za praworządność".