Wymóg praworządności. Parlament Europejski chce doprecyzować postanowienia szczytu UE

Mateusz Morawiecki przekonuje, że w Brukseli osiągnął wielowymiarowy sukces. Nie tylko wynegocjował dla Polski pieniądze, ale również wywalczył, by nie było powiązania praworządności z budżetem. Politycy opozycji i niektórzy dziennikarze przekonują, że premier albo nie zrozumiał, co tak naprawdę zostało ustalone, albo nie mówi Polakom całej prawdy. Zauważają, że wymóg praworządności – choć osłabiony, ale jak najbardziej istnieje i w przyszłości może być egzekwowany.

PE chciałby, aby decyzja o ewentualnym odbieraniu lub zamrażaniu pieniędzy w związku z łamaniem zasad państwa prawa zapadała w Radzie Unii tzw. odwróconą większością kwalifikowaną, co znacznie utrudniłoby jej odrzucenie. W zapisach z zakończonego we wtorek szczytu UE mowa o łagodniejszej procedurze - do decyzji o ewentualnych sankcjach potrzebne będzie zebranie większości kwalifikowanej państw członkowskich.