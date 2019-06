Ceny prądu nie wzrosną w tym roku. Zapewnienia minister Emilewicz

- Komisja Europejska przyznała prawo do wypłaty rekompensat dla gospodarstw domowych. Czyli żaden Polak na rachunku nie odczuje podwyżek prądu w tym roku. Z kolei dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla małych i średnich przedsiębiorców do wysokości pomocy tzw. pułapu de minimis, czyli tego akceptowalnego przez Komisję pułapu udzielania pomocy publicznej. Czyli od 1 stycznia do 30 czerwca podwyżek prądu nie odczuje nikt, a od 1 lipca rynkowymi cenami będą ceny dla przedsiębiorstw tych, które pomoc publiczna mają wyczerpaną już w ramach limitu de minimis – uściśliła Jadwiga Emilewicz.

Jadwiga Emilewicz przypomniała, że istotny wpływ na cenę energii ma tzw. podatek węglowy. - Uprawnienia do emisji CO2, czyli tzw. podatek węglowy, który jesteśmy zobowiązani płacić, w ubiegłym roku wzrósł o 600 proc. Zaczynaliśmy od pułapu 5 euro, dzisiaj to jest ponad 20 euro. Także to jest najistotniejszy czynnik - wyjaśniła minister i dodała, że dla konsumenta ma to wpływ nie tyle na ceny energii, co towarów.