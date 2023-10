Ceny prądu wystrzelą? Grozi nam podwyżka nawet o kilkadziesiąt procent

Polak 46 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Fit 55. Mówi wam to coś? Koniec z autami dla mas. Koniec z prądem w każdym domu. Koniec z ciepłą wodą i ogrzewaniem. Koniec z podróżami, wakacjami. Do pracy rowerem, hulajnogą, zbiorkomem jeśli ktos ma taką możliwość to szczęściarz. Koniec z mięsem. Gdyby te zmiany wprowadzić nagle, lud mógłby się zbuntować. Dlatego komisarze unijni gotują powoli żabę. Czwarty kwartał 2024 podatek od rejestracji auta spalinowego. Od 2026 ten sam podatek co roku. Zakaz wjazdu auta i do centrów miast. Prąd powoli, powoli, po 100 po 200 pln w górę. Unia gotuje nas ludzi opłatami, podatkami, daninami. Zaraz nie będzie nas stać na godne życie tylko wegetację. W imię co2, pseudo ekologii. Z jazgotem w tle psychopatki jachiry- 35-cio letniej, bezdzietnej krowy, która będzie nam mówiła jak mamy żyć i wychowywać swoje dzieci.