Ceny ropy w dół. Na rynkach obawy o wojnę handlową i Iran

Na rynkach obawy o wojnę handlową

Zobacz także: Ocenił termin rozmów z Rosją. "Impuls do przyspieszenia zmian"

W parze o wojnę handlowa pomiędzy USA w Chinami idzie obawa inwestorów o sankcje USA wobec Iranu po tym, jak prezydent USA Donald Trump p odpisał we wtorek rozporządzenie o powrocie do polityki "maksymalnej presji" na Iran.

Donald Trump zdecydował o "maksymalnej presji" na Iran

Trump powiedział, że nie chce być twardy wobec Iranu, ale musi, bo jest on zbyt blisko uzyskania broni jądrowej.

Amerykański prezydent wyraził jednak gotowość do rozmów z Teheranem i irańskimi przywódcami, lecz zaznaczył, że nie może pozwolić na pozyskanie broni jądrowej.

Prezydent odniósł się też m.in. do ceł nałożonych we wtorek na Chiny. Komentując chińskie cła odwetowe - m.in. na samochody, ropę naftową, gaz i węgiel - stwierdził, że to "w porządku".