Trump zapowiada działanie ws. Ukrainy. "Zrobimy coś, co wyrasta ponad wszystko"

Odpowiedział w ten sposób na pytanie korespondenta Polskiego Radia o to, czy powie Władimirowi Putinowi, by wyniósł się z południowej Ukrainy.

- Więc chcę, żeby to się skończyło. Prowadzimy bardzo dobre rozmowy. I myślę, że osiągniemy. Myślę, że coś będzie dramatycznie, to wzniesie się ponad wszystko. To nie może być dalej kontynuowane - powiedział amerykański prezydent. Nie podał jednak żadnych dodatkowych szczegółów.