Ceny w Polsce rosną najszybciej w UE. Wracamy na szczyt rankingu

W lipcu i sierpniu Polska znajdowała się na drugim miejscu w niechlubnym rankingu krajów Unii Europejskiej, w którym wzrost cen był największy rok do roku. W letnich miesiącach wyprzedziły nas Węgry. Niestety we wrześniu ponownie "awansowaliśmy” na pierwsze miejsce w zestawieniu.

Średni poziom cen wzrósł w Polsce o 3,8 proc. w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. To najgorszy wynik wśród wszystkich państw Unii Europejskiej.

Co więcej oznacza to, że w Polsce ceny rosły we wrześniu ponad 12 razy szybciej niż wynosi unijna średnia (0,3 proc. ). Wprawdzie przed wakacjami Polska również zajmowała pierwsze miejsce w zestawieniu, jednak wtedy wzrost cen był u nas około pięć razy większy niż średnia unijna. Teraz różnice pogłębiły się i jeszcze bardziej odstajemy od średniej.