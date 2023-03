Chcą wygrać wyścig z Zachodem. Chiny mają być "samowystarczalne"

- Bezpieczeństwo jest fundamentem rozwoju, a stabilność jest warunkiem dobrobytu - powiedział Xi Jinping do blisko 3 tys. delegatów Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie.

Chiny chcą się uniezależnić od Zachodu

Xi Jinping wezwał do budowy potęgi i samowystarczalności Chin w dziedzinie nauki i techniki . Komentatorzy wiążą to z narastającą rywalizacją ze Stanami Zjednoczonymi, które starają się odciąć Chiny od najnowocześniejszych technologii produkcji układów scalonych, wykorzystywanych m.in. w sztucznej inteligencji.

Specjalny fundusz na rozwój czipów i innych kluczowych gałęzi przemysłu zostanie w tym roku powiększony o prawie 50 proc . do 13,3 mld juanów (1,9 mld USD) w porównaniu z rokiem ubiegłym - podał hongkoński dziennik "South China Morning Post".

Chiny będą modernizować armię

Przywódca Chin zapowiedział też dalsze wzmacnianie Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, by stała się ona "wielkim murem stali, który skutecznie broni suwerenności, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych kraju". Pod rządami Xi Pekin prowadzi szeroko zakrojoną modernizację sił zbrojnych i zwiększa aktywność wojskową na okolicznych morzach, co prowadzi do napięć w relacjach z sąsiadami i z Waszyngtonem.