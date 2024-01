Chiny przestały balansować na krawędzi. Nowy sygnał z gospodarki

PMI dla usług w Chinach w grudniu. Dane S&P

Najnowsze dane kontrastują z badaniem opublikowanym w niedzielę, które wskazywało na kurczenie się działalności przemysłowej. Oficjalny wskaźnik PMI dla przemysłu spadł w grudniu do poziomu 49 punktów - informowało w niedzielę Narodowe Biuro Statystyki. To słabszy wynik od mediany prognoz ekonomistów przeprowadzonych przez Bloomberg, ta wynosiła 49,6. I zły sygnał płynący z największych państwowych firm.

Nieco inny obraz chińskiej gospodarki wyłania się ze wskaźnika Menadżerów Logistyki Markit PMI Caixin. Zgodnie z nim aktywność fabryk nieznacznie wzrosła w grudniu - do poziomu 50,8 w grudniu z 50,7 w listopadzie. Te dane odnoszą się do sektora MSP.

Pozytywnych informacji jest więcej. Zagraniczne zapotrzebowanie na chińskie usługi również wzrosło w ostatnim miesiącu. To efekt zmiany podejścia chińskich władz. Około 214 000 turystów i innych podróżnych z Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Malezji wjechało do Chin w grudniu. co stanowi wzrost o 28,5 proc. w stosunku do listopada - wynika z danych chińskich władz. Nastąpiło to po wprowadzeniu polityki bezwizowej,