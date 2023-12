Fatalny sygnał z Chin na koniec roku. Tak źle nie było od miesięcy

Oficjalny wskaźnik PMI dla przemysłu spadł w Chinach do poziomu 49 punktów - poinformowało w niedzielę Narodowe Biuro Statystyki. Wynik ten był słabszy niż mediana prognoz ekonomistów przeprowadzonych przez Bloomberg, która wynosiła 49,6. Odczyt odpowiadał poziomowi z czerwca - podaje agencja. Tak źle nie było więc od pół roku.

Chiny. Aktywność gospodarki w dół

Wskaźnik aktywności w sektorze usług jest tu niewielkim pocieszeniem. Wzrósł w grudniu do 50,4 z 50,2 w listopadzie . Jak wylicza agencja - dzięki ekspansji w sektorze budowlanym. Wszystko przez to, że inwestycje infrastrukturalne prowadzone przez rząd przyspieszyły w ostatnich miesiącach. Każdy odczyt powyżej poziomu 50 wskazuje na ekspansję w porównaniu z poprzednim miesiącem, podczas gdy wartość poniżej tego poziomu oznacza recesję.

Dane PMI dostarczyły kolejnych sygnałów słabości chińskiej gospodarki pod koniec roku. Prawdopodobnie wywrą one presję na władze fiskalne i monetarne i zmuszą do podjęcia pilnych działań. Przywódcy Państwa Środka zobowiązali się do utrzymania pro-wzrostowej postawy w 2024 roku.