Chorten miał walczyć z zagranicznymi sieciami. Teraz walczy o Warszawę

Jak pisze portal wiadomoscihandlowe.pl, w sumie pod szyldem Chorten działa w Polsce 1650 placówek, z czego 290 na Mazowszu. W stolicy jest to już kilkadziesiąt sklepów, ale sieć podkreśla, że będzie ich więcej.

- Oferujemy otwarty model współpracy partnerskiej, nie jest to klasyczna franczyza. Do grupy dołączają właściciele niezależnych sklepów przede wszystkim tam, gdzie udało nam się nawiązać kontakty dystrybucyjne. Detalistom zapewniamy konkurencyjne ceny produktów, ale ważne jest też to, aby ten towar ktoś mógł dowieść – łączymy detalistów z producentami zapewniając sprawną logistykę - mówi Wiadomościom Handlowym Monika Kosz-Koszewska, rzeczniczka sieci.