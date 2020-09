Cięcia w administracji. "Trwa przegląd". Na początek tzw. martwe etaty

- W moim resorcie i instytucjach mi podległych jest wiele tzw. martwych etatów, na które budżet państwa przewiduje uposażenie, a które nie są zapełnione. Jeśli od dłuższego czasu nie są, to prawdopodobnie nie są potrzebne – powiedziała Jadwiga Emilewicz w wywiadzie dla Radia Zet.

Czy do rządu dołączy Gowin? Co wówczas z Emilewicz?

Wicepremier w wywiadzie dla Radia Zet była też pytana o rozmowy koalicyjne i o to, co wówczas, gdy do rządu wróciłby Jarosław Gowin. - Rozmowy koalicyjne trwają - powiedziała.