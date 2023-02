Ciemne chmury zbierają się nad dark store'ami. Miasta ich nie chcą. Wylecą też z Warszawy?

Po latach rozkwitu nadchodzi trudniejszy okres dla dark store'ów (pol. ciemne sklepy). Od razu trzeba wytłumaczyć, czym one są. Z tradycyjnymi sklepami nie mają za wiele wspólnego, choćby przez fakt, że klienci nie mają do nich wstępu. To magazyny z towarami rozłożonymi na półkach. Zamówienie klienta, które złożył w internecie lub za pośrednictwem aplikacji, konfekcjonują pracownicy, a następnie przekazują kurierowi . Rozwojowi tego typu usług sprzyjała pandemia koronawirusa .

Miasta wyganiają dark store'y

Krok dalej poszła Barcelona. Oprócz zablokowania nowych dark store'ów stolica Katalonii chce również, by zniknęły z niej tzw. dark kitchens (pol. ciemne kuchnie, nazywane też czasem ghost kitchens, czyli kuchnie-duchy). To lokale gastronomiczne, w których klient nie zje posiłku, gdyż oferują one wyłącznie dostawy do domów. W Polsce np. jedna z sieci stacji benzynowych udostępnia swoje kuchnie do takiej działalności. Hiszpanie chcą, by albo one stały się magazynami nieoferującymi dostawy do domu, albo stacjonarnymi punktami, do których będą mogli wejść klienci.