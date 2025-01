Co czeka złotego? Ekspert państwowego banku zabrał głos

Ostatnie miesiące przyniosły znaczące zmiany na rynku walutowym. We wrześniu 2023 roku za jedno euro płacono ponad 1,11 dolara. Na początku 2024 roku kurs spadł do około 1,02 dolara, by następnie odbić do poziomu 1,04 dolara. Widoczne są też wyraźne wahania kursu euro. Unijna waluta osiągnęła w ostatnich dniach poziom 4,21 zł - najniższy od roku 2018.