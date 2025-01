Złoty najsilniejszy w historii? Ekspert od funduszy inwestycyjnych tłumaczy co z siłą nabywczą

Innymi słowy, (REER) to miara wartości waluty danego kraju w stosunku do koszyka walut jego głównych partnerów handlowych, uwzględniająca różnice w poziomach cen. REER jest kluczowym wskaźnikiem międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, ponieważ wzrost tego wskaźnika oznacza, że eksport staje się droższy, a import tańszy, co może prowadzić do utraty przewagi konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych.