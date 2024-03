Co dalej z cenami mieszkań? Jest najnowsza prognoza

Indeks Nastroju Deweloperów to badanie wśród ponad stu pięćdziesięciu firm na rynku, prowadzone przez portal Tabelaofert.pl oraz Rednet Property Group, w którym co miesiąc spółkom z branży zadawane są dwa pytania: o poziom sprzedaży mieszkań oraz kształtowanie się cen w przyszłości. Mogą oni wybrać trzy odpowiedzi: oczekiwanie wzrostu, braku zmian lub spadku.

Jeżeli ceny się zmienią, to będą rosły

W indeksie sprawdzającym nastroje dot. cen mieszkań większość badanych w lutym, czyli 55,4 proc. firm, spodziewa się braku zmian, ale powiększył się procent tych deweloperów, którzy spodziewają się wzrostu cen - z 39,3 proc. w styczniu do 41 proc. w lutym. Podczas gdy w grudniu było to 34,5 proc.

- Początek 2024 roku charakteryzuje się wzrostem optymizmu wśród deweloperów , szczególnie w zakresie sprzedaży. Można wskazać dwie przyczyny – jedną z nich jest wzrost oferty mieszkań. Niska podaż była barierą do osiągania wyższych wyników sprzedażowych w ostatnich miesiącach 2023 roku - komentuje Ewa Palus, główny analityk REDNET Property Group.

Większy optymizm na rynku

- Osoby, które chciały kupić mieszkanie, nie znajdowały dla siebie produktu, teraz oferta deweloperska wzrosła . Drugim powodem jest zapowiadany program mający ułatwić zakup mieszkania. Założenia nowego programu nie są jeszcze znane, mogą być one jednak inne niż te przedstawione w styczniu - komentuje Ewa Palus, główny analityk REDNET Property Group.

- Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia również rok temu – zapowiedź programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. zaktywizowała osoby, które wiedziały, że nie będą kwalifikowały się do programu, a chciały kupić lokal przed wejściem w życie programu. Zmniejszyły się również oczekiwania nabywców na spadek stóp procentowych i oprocentowanie kredytu. Warto również wspomnieć, że nowy program mieszkaniowy był najczęściej wskazywanym czynnikiem przez ankietowanych, który wybrali odpowiedź "to zależy" - dodaje ekspert.