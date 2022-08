Co obejmuje prawo własności przemysłowej?

Co reguluje prawo własności przemysłowej?

Wynalazkiem, który ma zdolność patentową, czyli można go opatentować, jest to nowe w skali światowej rozwiązanie, jakie ma charakter techniczny. Charakteryzuje się przy tym poziomem wynalazczym i nadaje się do przemysłowego zastosowania. Wynalazkiem może być produkt, urządzenie, sposób i zastosowanie.

W Polsce ochrona własności np. do wynalazków jest zapewniona na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej. To akt normatywny, który w sposób kompleksowy reguluje kwestie związane z uzyskiwaniem i ochroną prawną określonych wartości. Ochrona własności przemysłowej dotyczy:

Znaki towarowe to wszelkie oznaczenia, jeśli nadane są dla odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innej firmy. Znaki towarowe mogą mieć formę słowną, słowno-graficzną, graficzną, przestrzenną lub dźwiękową. Inne prawa wyłączne to m.in. oznaczenia geograficzne czy topografie układów scalonych.

Komu przysługuje prawo własności przemysłowej?

Zasadniczo prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej, tj. patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, przysługuje ich twórcom. Jednakże jest to prawo, które można zbyć lub odziedziczyć. Jeśli wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy ma współtwórców, to uprawnienie do uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej przysługuje im wspólnie. Możliwe jest też, że w przypadku wykonywania wynalazku, wzoru użytkowego czy przemysłowego przez twórcę w ramach stosunku pracy albo realizacji innej umowy będzie przysługiwało pracodawcy lub zamawiającemu.