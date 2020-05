Co po koronawirusie? Raport przedstawia cztery drogi, którymi może pójść świat

Jednak by ten scenariusz mógł wejść w życie, przywódcy światowi musieliby skoordynować swoje działania, by wyeliminować wirusa SARS-CoV-2 szybciej, niż oczekiwali epidemiolodzy. Autorzy raportu wskazują, że nawet w takim przypadku nie będzie możliwe zminimalizowanie strat, które odczują małe firmy i osoby o niskich dochodach.

Realizacja czwartego scenariusza oznacza, że państwa zaczną się izolować, a także minimalizować współpracę. Doprowadzi to m.in. do ścisłej kontroli nad importem, a także zwiększoną kontrolą państw nad biznesem. Kraje będą dążyć do niezależności energetycznej i żywnościowej, co odczują ich obywatele poprzez rosnące rachunki.