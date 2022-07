Co się dzieje z PPK przy podziale majątku wspólnego?

Czy środki PPK wliczają się do majątku wspólnego?

Środki zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) są prywatną własnością uczestnika PPK. Oznacza to, że to on decyduje o tym, w jaki sposób środki zostaną wykorzystane. Jeżeli jednak uczestnika łączy wspólność majątkowa z małżonkiem, to w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, może on mieć prawo do części jego oszczędności zgromadzonych w PPK.

Środki gromadzone w PPK mogą więc w trakcie trwania małżeństwa, w przypadku rozwodu czy unieważnienia małżeństwa, przy podziale majątku trafić do byłego małżonka uczestnika PPK. W chwili śmierci osoby uczestniczącej w PPK, jeśli uczestnik pozostawał w związku małżeńskim i łączyła go z małżonkiem wspólność majątkowa, do jego małżonka również trafi część oszczędności, a pozostała do jego spadkobierców.

W jakich przypadkach środki zgromadzone w PPK podlegają podziałowi?

Środki zgromadzone w PPK podlegają podziałowi, jeśli uczestnika łączy z małżonkiem wspólność majątkowa. Pieniądze znajdujące się na jego koncie nie są bowiem wyłącznie jego własnością — z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa między małżonkami. Oznacza to, że każdy z małżonków posiada swój osobisty majątek, a dodatkowo, razem posiadają majątek wspólny. Co ważne, do wspólności majątkowej wchodzą wyłącznie środki zgromadzone w trakcie trwania małżeństwa. Oznacza to, że jedynie środki, które uczestnik zgromadził w czasie małżeństwa, będą podlegać podziałowi, a te zebrane przed jego zawarciem, należą do majątku osobistego uczestnika PPK i nie podlegają podziałowi.

Jeżeli po zawarciu małżeństwa uczestnik PPK odziedziczył środki z PPK po swoim krewnym, odziedziczone pieniądze będą należeć do majątku osobistego uczestnika. Mogłoby one wejść do majątku wspólnego, jeśli tak postanowiłby spadkodawca.

Można jednak inaczej rozwiązać tę kwestię, jeśli woli się zachować niezależność finansową od małżonka lub małżonki. Wystarczy, że małżonkowie zdecydują się na podpisanie umowy majątkowej, w której mogą rozszerzyć lub ograniczyć wspólność majątkową. Taką umowę można także podpisać jeszcze przed zawarciem małżeństwa i określić w niej, że środki każdego małżonka zgromadzone w PPK po zawarciu małżeństwa nie wejdą do ich majątku wspólnego. Dzięki temu wszystkie środki na rachunku każdego z uczestników zostaną w ich majątkach osobistych i nie będą podlegać podziałowi.

Jak wygląda transfer środków z PPK?

Jeśli małżeństwo uczestnika PPK uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK, przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK byłego małżonka uczestnika PPK. Jeżeli były małżonek nie posiada konta PPK, środki mogą być przekazane w inny sposób, np. na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub w formie zwrotu na rachunek bankowy, co jednak wiąże się z określonymi pomniejszeniami.

Należy mieć na uwadze, że pomniejszeń, mających miejsce przy zwrocie, nie stosuje się, gdy były małżonek uczestnika PPK uprawniony do zwrotu, nie ma jeszcze co prawda 60 lat, ale nabył prawo do emerytury. Wybór formy wypłaty zależy od byłego małżonka uczestnika PPK, jednak jeśli jest członkiem PPK, docelową formą jest wypłata transferowa na jego konto PPK.

Wypłata transferowa na rachunek PPK byłego małżonka jest dokonywana przez instytucję finansową w czasie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku oraz przedstawienia dowodu, że ma prawo do środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK.

