Co za miesiąc na Okęciu. Na te lotniska lataliśmy najchętniej

Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło 1,040 mln pasażerów w lipcu. Jest to aż o ponad 62 proc. więcej niż w czerwcu i o ponad 134 proc. więcej niż w lipcu 2020. To najwyższy miesięczny wynik od rozpoczęcia pandemii.

"W lipcu na Lotnisku Chopina przywitaliśmy milionowego pasażera odprawionego w ciągu jednego miesiąca. Jest to najwyższy miesięczny wynik od czasu rozpoczęcia pandemii. To również ważne wydarzenie i wyraźny znak, że ruch pasażerski dynamicznie wzrasta" - czytamy w komunikacie portu.

W lipcu wyprzedził go Paryż z ruchem 29 tys. pasażerów wobec 24 tys. pasażerów podróżujących na trasie do Frankfurtu. Inne popularne w lipcu cele podróży to Kijów i Amsterdam.